Lavagna: muore nell’oliveto, lo trova il figlio dopo ore

A dare l’allarme, in tarda serata, è stato il figlio che non ha trovato il padre a casa. Erano passate le 23.00. Ha iniziato immediatamente le ricerche e lo ha trovato nell’oliveto, in via Fondache a Lavagna. L’uomo, 85 anni, è morto mentre raccoglieva le olive. Sul posto è arrivato il medico del 118 che ha constatato il decesso; presenti i militi della Croce Rossa di Lavagna. Sul posto anche i vigili del fuoco e i carabinieri che dovranno chiarire le cause del decesso: sarebbe stato provocato da un malore e non da una caduta.

