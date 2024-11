Due giorni di chiusura causa lavori straordinari per l’ufficio postale di Ponzano Belaso, in Via Di Vittorio, comune di Santo Stefano Magra. ufficio resterà chiuso nelle giornate di oggi giovedì 14 novembre e domani venerdì 15 novembre. La corrispondenza in giacenza presso l’ufficio sarà disponibile alla riapertura.

L’articolo Lavori straordinari, chiusura temporanea delle Poste di Ponzano proviene da Città della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com