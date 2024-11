Legittimo impedimento negato ad avvocata incinta di 8 mesi, la replica del tribunale di Venezia

Venezia. Il rigetto dell’istanza di rinvio per legittimo impedimento da parte del giudice di Venezia nei confronti dell’avvocata Federica Tartara, incinta all’ottavo mese, è “immune da qualsiasi censura”, e “del tutto motivato e conforme alla nota e consolidata giurisprudenza della Corte Suprema di Cassazione”, secondo cui non trova applicazione “nel caso di impedimento già noto all’atto dell’accettazione dell’incarico”, e assicura tutela “solo agli impedimenti che sopravvengono dopo la nomina e l’accettazione del mandato difensivo”. Lo sostiene oggi in una nota il presidente del Tribunale lagunare, Salvatore Laganà, a proposito dell’esposto presentato dalla legale genovese al Csm dopo che ha raccontato di essersi vista negare il legittimo impedimento pur essendo alla 36esima settimana di gravidanza

Il presidente del tribunale di Venezia Laganà spiega nella nota che il procedimento nei confronti di tre coimputati ha avuto inizio l’8 marzo 2022 con la prima udienza, rinviata su richiesta delle parti per trattative sulla rimessione della querela. Non andate a buon fine le trattative, e dopo vari rinvii per ragioni di salute di uno degli imputati e per impedimento del giudice, “si alternavano ben sei difensori – nota il presidente – di cui tre nominati fiduciariamente, che successivamente rinunciavano al mandato, e tre designati di ufficio nel periodo in cui non era operativa la nomina dei difensori di fiducia”.

