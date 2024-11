Maxi evasione Iva per favorire mafia e camorra, sequestrati immobili anche a Noli

Noli. Ci sono anche beni immobili situati a Noli tra quelli sequestrati nell’ambito della maxi evasione da centinaia di milioni di euro scoperta dagli uffici di Palermo e Milano della Procura Europea ad opera di un’organizzazione criminale legata alla mafia e alla camorra.

Il Gip del Tribunale di Milano ha emesso 47 misure cautelari personali (34 in carcere, 9 agli arresti domiciliari, 4 interdittive) nei confronti di altrettanti indagati ritenuti responsabili, a vario titolo, di associazione per delinquere finalizzata all’evasione dell’IVA intracomunitaria nel commercio di prodotti informatici e al riciclaggio dei relativi profitti. Tra i destinatari delle misure di custodia in carcere figurano anche 7 indagati per i quali è stato emesso il mandato di arresto europeo, 4 dei quali localizzati in Repubblica Ceca, Olanda, Spagna e Bulgaria.

