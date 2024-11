Meteo, sulla Liguria cieli sereni o poco nuvolosi con vento forte e temperature in calo

Liguria. Una goccia fredda in quota molto localizzata, in parziale retrogressione dall’est Europa, veicolerà aria più fredda sul nord Italia tramite la porta della Bora. Il tutto in un contesto asciutto sulla nostra regione.

Secondo il Centro Limet, oggi giovedì 14 novembre avremo in mattinata con cieli sereni o velati su tutti i versanti marittimi e settori costieri, qualche banco di nebbia presente sui settori padani e le vallate interne del settore centro-occidentale, in rapido dissolvimento entro le ore centrali; nuvolosità media sulle vette delle Alpi Marittime e Liguri con qualche possibile fiocco entro l’alba sopra i 2000 metri. Cieli sereni ovunque entro il primo pomeriggio.

