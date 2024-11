Meteo, sulla Liguria poche nubi ma temperature in calo e vento forte da nord

Genova. Una goccia fredda in quota molto localizzata, in parziale retrogressione dall’Est Europa, veicolerà aria più fredda sul Nord Italia tramite la porta della bora, il tutto in un contesto asciutto sulla nostra regione. Ecco le previsioni di Limet per oggi e i prossimi giorni.

Previsioni meteo Genova e Liguria per giovedì 14 novembre

Avvisi

Raffiche da nord/nord-est fino a 60-70km/h sui crinali esposti del settore alpino e appenninico di levante oltre che e agli sbocchi vallivi del Genovesato e del Savonese.

Cielo e fenomeni

Mattinata con cieli sereni o velati su tutti i versanti marittimi e settori costieri, qualche banco di nebbia presente sui settori padani e le vallate interne del settore centro-occidentale, in rapido dissolvimento entro le ore centrali. Nuvolosità media sulle vette delle Alpi Marittime e Liguri con qualche possibile fiocco entro l’alba sopra i 2000 metri. Cieli sereni ovunque entro il primo pomeriggio.

Venti

Moderati o forti dai quadranti settentrionali sul settore centro-occidentale, con rinforzi sugli sbocchi vallivi del Savonese e al largo del settore occidentale. Deboli di grecale sul Levante con rinforzi sulle vette appenniniche confinali e nelle vallate esposte.

Mari

Stirato sotto costa, mosso o molto mosso al largo; localmente agitato al largo dell’Imperiese.

Temperature

Minime e massime in calo sull’entroterra del settore centro-occidentale e sui tratti di costa interessati dal travaso, stazionarie sull’Imperiese e Spezzino con una lieve diminuzione dei valori massimi. Sulla costa minime tra 6 e 11 gradi, massime tra 13 e 19 gradi. Nell’interno minime tra -3 e 6 gradi, massime tra 7 e 14 gradi.

Previsioni meteo Genova e Liguria per venerdì 15 novembre

Cielo e fenomeni

Cieli sereni o poco nuvolosi su tutta la regione per l’intero periodo. Possibili banchi di nebbia mattutini nelle vallate del profondo entroterra e sui versanti padani.

Venti

Deboli dai quadranti settentrionali in mattinata, in rotazione a deboli brezze da sud/sud-ovest nel pomeriggio.

Mari

Poco mossi sui settori centro-occidentali. Quasi calmi o calmi su quelli orientali

Temperature

Stazionarie o in lieve ulteriore calo nei valori minimi sulle vallate e conche dell’entroterra

Previsioni meteo Genova e Liguria per sabato 16 novembre

Prevalentemente sereno o poco nuvoloso. Venti deboli e variabili. Temperature in aumento sui settori costieri e stazionarie sulle restanti zone

[evoluzione incerta – seguire i prossimi aggiornamenti]