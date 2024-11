Nervi, terminata la prima tranche di lavori in via Oberdan: ecco il risultato finale

Genova. Sono terminati ufficialmente i lavori di riqualificazione nel tratto centrale di via Oberdan, tra viale Franchini e piazza Pittaluga, nel cuore di Nervi. Ad annunciarlo “dopo mesi di lavori, sacrifici, passione, proposte, e anche qualche critica, giustamente” è il presidente del Municipio Levante Federico Bogliolo che ha pubblicato una serie di foto per mostrare il risultato finale.

Come previsto dal progetto complessivo elaborato da Aster, sono stati allargati i marciapiedi e il fondo stradale è stato rifatto in bitume albino di tipo trasbit, già usato ad esempio nelle strade di pregio del centro. Ampliate le aree pedonali con nuove panchine, alberelli, aiuole e rastrelliere per biciclette.

