Nuovo ospedale, il cantiere attende ancora la ripresa dei lavori. Intanto prosegue la battaglia legale tra Pessina, Ire e Asl 5

Nessun passo avanti per il nuovo ospedale del Felettino, che, anzi, continua a fare i conti con il terreno accidentato rappresentato dalla battaglia legale ancora in corso tra Pessina e Ire, con Asl 5 spettatrice a dir poco interessata.

Se sul fronte del progetto affidato tramite gara alla ditta Guerrato nell’ormai lontano marzo 2023 la paralisi continua registrando un ennesimo allungamento dei tempi dovuto alle richieste di integrazioni avanzate dall’ente verificatore del progetto esecutivo Rina check, a livello legale si assiste al ricorso di Pessina alla Corte d’appello di Genova, dopo che il Tribunale civile aveva dato ragione a Ire, respingendo la corposa richiesta di risarcimento depositata dalla società che a fine 2019 si è vista revocare il contratto con l’accusa di essere inadempiente.

Pessina già a febbraio 2020 aveva avanzato una richiesta di danni per quasi 46 milioni di euro (oltre alla restituzione di 12,5 per opere eseguite) all’agenzia della Regione Liguria e ad Asl 5 per la rescissione del contratto per la costruzione dell’ospedale “appaltato tramite regolare bando pubblico nel 2015”. La ditta sosteneva che “in tutti gli aspetti delle diverse fasi del cantiere non vi sia stato alcun inadempimento imputabile a Pessina, il cantiere era regolarmente aperto in attesa di una variante approvata dall’organo Provinciale preposto. A seguito di questa approvazione, senza motivazioni, il contratto è stato rescisso”. E, ancora, Pessina scriveva che “i ritardi registrati nella realizzazione dell’opera sono imputabili alle iniziative o all’inerzia delle amministrazioni appaltanti. La decisione di risolvere il contratto è inammissibile, prima ancora che infondata, sotto diversi profili sia di diritto amministrativo che di diritto civile”.

