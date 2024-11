Dall’ufficio stampa Pro Recco Waterpolo. Di Daniele Roncagliolo

Quarta vittoria in altrettante partite di Euro Cup per la Pro Recco che espugna anche la vasca del Duisburg per 7-18 e vede gli ottavi di finale: poker per Di Fulvio, tre reti a testa per Cannella e Hallock.

