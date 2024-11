Orco Feglino. E’ stato tratto in salvo dai vigili del fuoco di Finale Ligure il cane che, ieri pomeriggio, è precipitato per venti metri in una scarpata nei boschi di Orco Feglino.

Ieri pomeriggio Elsa, stavano attraversando i boschi nei pressi della Falesia del Silenzio, nel comune di Orco Feglino, insieme al suo padrone. Ad un tratto l’animale si è allontanato e non ha fatto più ritorno.

