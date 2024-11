Primo open day all’Istituto Falcone di Loano

Loano. Domenica 17 novembre dalle ore 9.00 alle ore 13.00 ci sarà il primo open day all‘Istituto “G. Falcone” di Loano che dà il via all’attività di orientamento in entrata aprendo le porte ai ragazzi della Scuola Secondaria di Primo grado e alle loro famiglie.

E’ il primo di tre incontri in cui docenti e studenti dell’Istituto Falcone saranno a disposizione per far conoscere gli indirizzi e i corsi di studio, i progetti e le molteplici attività che connotano l’Istituto come una scuola moderna e dinamica, attenta al percorso formativo ed educativo dei giovani.

