Sanità, Ugl Salute Savona: “Continuano le aggressioni al personale sanitario: installare impianti di videosorveglianza”

Savona. “Nonostante l’introduzione dell’arresto in flagranza, anche differita, per chi si rende protagonista di aggressioni nei confronti del personale sanitario gli episodi di violenza non accennano a diminuire”, dichiara Dario Cigliutti Segretario Provinciale Ugl di Savona .

“Nel giro di poche ore abbiamo registrato un grave episodio accaduto all’Ospedale San Giuseppe di Cairo Montenotte dove un’Operatrice Socio Sanitaria è stata aggredita e colpita da un paziente. Dopo i recenti episodi già denunciati dalla nostra Organizzazione Sindacale avvenuti al pronto soccorso dell’Ospedale Santa Corona di Pietra Ligure – prosegue la nota – la misura è oramai più che colma. Registriamo quasi quotidianamente un susseguirsi di eventi che stanno mettendo a serio rischio l’incolumità del personale in servizio”.

