Savona, 35 furti di attrezzature agricole e cavi di rame: arrestato anche l’ultimo complice della banda criminale

I carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Savona hanno arrestato, in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare, un 30enne romeno residente in provincia di Torino, ritenuta responsabile, in concorso con altre sei soggetti, di ben 35 furti di attrezzature agricole e ingenti quantitativi di cavi elettrici in rame, commessi in vari comuni nelle provincie di Savona, Cuneo, la Spezia e Varese nel periodo maggio 2023/febbraio 2024.

Individuato, quindi, anche l’ultimo componente del gruppo criminale, dopo che i militari, nell’ambito di un’articolata attività d’indagine coordinata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Savona iniziata iniziata nel maggio 2023, avevano arrestato quattro persone il mese scorso.

