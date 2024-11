Slitta ancora la giunta regionale, Bucci: “L’assessore savonese ci sarà. Lunedì l’annuncio”. Voci forti su Stefano Mai

Liguria. La giunta Bucci è praticamente fatta e verrà annunciata lunedì nel tardo pomeriggio, dopo la chiusura delle urne in Umbria ed Emilia Romagna. “Siamo al 99,9 periodico, aspetto una risposta scritta domani. Voglio avere l’ok scritto da tutti i partiti e anche dagli assessori”, si limita a dichiarare il presidente della Regione al termine del vertice di maggioranza durato un’ora e mezzo in piazza De Ferrari.

E l’assessore savonese, da giorni il nodo delle trattative, farà parte della squadra che verrà ufficializzata all’inizio della prossima settimana: “C’era il problema di Savona che abbiamo risolto con una strategia appropriata. L’assessore savonese c’è eccome”. Dunque non si aspetterà di avere la possibilità di un allargamento a nove assessori, strada che Bucci vuole comunque percorrere: “Mi sono informato, c’è già stata una domanda al governo in conferenza Stato-Regioni alcuni mesi fa, dove tre regioni hanno chiesto di avere più assessori e questa cosa noi la riteniamo assolutamente importante e indispensabile, quindi continueremo questo discorso e faremo una domanda non solo al governo, ma anche al Parlamento”.

» leggi tutto su www.ivg.it