Domani, 15 novembre, migliaia di studenti scenderanno in piazza in tutto il Paese per lo sciopero nazionale organizzato dall’Unione degli Studenti. Sotto lo slogan “Vogliamo Potere”. In una nota la delegazione spezzina dell’Uds spiega: “Gli studenti chiedono una scuola che sia davvero inclusiva, libera da logiche di sfruttamento e subordinazione al mondo del lavoro e della guerra, e in grado di rispondere ai bisogni di chi la vive. Tra le rivendicazioni, spiccano i seguenti temi: un’istruzione pubblica gratuita e accessibile, svincolata dagli interessi privati; la tutela del benessere psicologico nelle scuole; e un sistema di rappresentanza che dia agli studenti reali possibilità di decidere nelle proprie scuole. La piattaforma “Saperi Liberi per Student3 Liber3”, su cui si basa lo sciopero, richiama l’urgenza di una scuola che risponda ai bisogni reali della componente studentesca”.

“Domani manifesteremo alla Spezia perché è in gioco il nostro diritto a un’istruzione degna, libera e davvero accessibile. Non vogliamo più essere ignorati nelle decisioni che riguardano le nostre vite e il nostro futuro – afferma la coordinatrice locale di Uds La Spezia. La mobilitazione avrà luogo in Piazza Saint Bon alle ore 9:00. In questo contesto, l’Unione degli Studenti rivendica una scuola che permetta alle nuove generazioni di costruire un futuro con diritti, libertà e dignità”.

L’articolo Unione degli studenti: “Domani in piazza per perché la scuola sia davvero inclusiva e libera dalle logiche di sfruttamento” proviene da Città della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com