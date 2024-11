Vado Ligure. Proseguono a pieno ritmo i lavori per la messa in sicurezza del fronte in frana in via dei Tedeschi a Segno, dopo la frana verificatasi a metà ottobre durante l’allerta meteo.

In questa settimana si sta ultimando la fase di pulizia della vegetazione, che permetterà di procedere con le operazioni successive. A seguire, verrà completato l’intervento di disgaggio del ciglio instabile, di notevoli dimensioni: dovrebbe concludersi entro venerdì 22 novembre.

» leggi tutto su www.ivg.it