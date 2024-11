Valpolcevera, nell’area Mira Lanza si sblocca il cantiere per l’allargamento di via Lepanto

Genova. Sono iniziati il 4 novembre e proseguiranno fino al 6 gennaio i lavori di ampliamento di via Lepanto, a Rivarolo, in Valpolcevera. La strada che collega via Rivarolo a via Perlasca, nei pressi dell’ex area Mira Lanza, sarà inizialmente allargata e poi vedrà il rifacimento del sovrappasso ferroviario per consentire il passaggio dei mezzi pesanti tra l’ex Mira Lanza e il lungo Polcevera.

I lavori relativi al lotto 1 (via Rivarolo – via Lepanto) sono relativa alla realizzazione di una nuova rotatoria lì prevista.

» leggi tutto su www.genova24.it