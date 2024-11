Varazze, “Le parole di Jacopo – Attraverso i confini linguistici” in una tavola rotonda il 16 novembre

Varazze. Nel cinquantesimo anniversario della traslazione delle reliquie del beato Jacopo da Varagine (1974-2024) sabato 16 novembre alle ore 16 nella Sala Consiliare del Municipio avrà luogo la tavola rotonda “Le parole di Jacopo – Attraverso i confini linguistici”. L’evento è organizzato dal Centro Studi Jacopo da Varagine e dall’Associazione Internazionale Caterinati con il contributo di Fondazione Agostino De Mari e KWB Torino e il patrocinio di Regione Liguria, Provincia di Savona e Diocesi di Savona-Noli.

Con le sue centinaia di manoscritti pervenuti fino ad oggi la “Legenda aurea” è stato il libro più ricopiato e diffuso per molti secoli in Europa e ha un’importanza fondamentale per la comprensione della cultura europea, dalla storia della santità alla storia dell’arte. È stata scritta in latino per persone che lo sapevano leggere. Nasce infatti come strumento per la predicazione: i predicatori leggevano il testo in latino e lo predicavano o raccontavano in volgare.

