A Calizzano si balla con “Back to pick up”, ad Altare c’è la Fiera di San Martino, “Granaccia e rossi di Liguria” torna a Quiliano: ecco cosa fare nel weekend

Savonese. Se sei appassionato di disco-music degli anni ’80, ’90 e 2000 allora, in questo fine settimana, non puoi perderti “Back to pick up”, l’appuntamento in programma a Calizzano che farà letteralmente tornare indietro nel tempo. Per chi ama l’enogastronomia l’evento da non perdere è “Granaccia e rossi di Liguria” a Quiliano, dedicato ai vini rossi e rosati liguri arrivato all’edizione numero 19. Da non perdere è anche la Fiera di San Martino ad Altare con tante bancarelle ed eventi per i più piccoli, oltre all’apertura straordinaria del Museo dell’Arte Vetraria con tanti eventi. Nel weekend non mancheranno come di consueto nemmeno spettacoli teatrali, concerti, mostre ed eventi culturali. Ma ora entriamo nel dettaglio degli appuntamenti del fine settimana.

A CALIZZANO SI BALLA E SI FA FESTA CON “BACK TO PICK UP”

