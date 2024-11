‘Acceso’ il campo fotovoltaico della sede di Reggio Emilia, tappa significativa della roadmap di Coopservice verso il Net Zero

Inserita la spina dell’impianto total green che coprirà il 40% dei bisogni energetici della sede centrale

Connesso! La spina è attaccata: è stato ‘acceso’ nei giorni scorsi il grande impianto fotovoltaico che copre gran parte delle aree esterne adibite a parcheggio della sede centrale Coopservice di Reggio Emilia. Si tratta di un impianto per la produzione di energia elettrica che ha comportato l’installazione di circa 1.157 moduli fotovoltaici di qualità superiore, con tecnologia bifacciale (produzione anche da lato posteriore), progettati e prodotti in Unione Europea, PID free, di potenza nominale 400 watt ciascuno, per un totale di circa 500 kW picco (462,80 kW nominali). Si stima che l’impianto sarà in grado di produrre circa 600 mila kWh in un anno a fronte di un bisogno energetico complessivo di 800 mila kWh. Attraverso il meccanismo dello scambio sul posto sarà tecnicamente possibile utilizzare l’energia prodotta per l’autoconsumo per una percentuale stimata del 54%, corrispondente al 40% dell’intero fabbisogno energetico della sede. Il restante 46% sarà invece immesso in rete.

