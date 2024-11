Albisola Superiore, gli ospiti della Rp comunale a pranzo in panetteria

Albisola Superiore. L’arrivo dell’inverno non riduce, per gli ospiti della residenza protetta comunale “Santi Nicolò e Giuseppe” di Albisola Superiore, l’opportunità di fruire di esperienze al di fuori della struttura.

“Già alcuni mesi fa – afferma l’assessore ai servizi sociali Calogero Massimo Sprio – ricevemmo dai gestori della panetteria ‘Il Primo Elemento’ l’invito a cena, rivolto ai nostri anziani, da consumare nel cortile antistante il loro esercizio commerciale, dove già si tenne lo scorso anno. Per una serie di motivi i tempi si diluirono e, con l’arrivo dell’inverno, non fu più possibile organizzare. Ma i signori Sara e Fabrizio, gestori della panetteria, a questo momento di condivisione e di ospitalità ci tenevano particolarmente e non vollero rinunciare”.

» leggi tutto su www.ivg.it