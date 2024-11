Alloggi Arte: online le graduatorie definitive

Il bando di concorso per l’assegnazione degli alloggi Arte è chiuso e sarà possibile consultare le graduatorie definitive. Il bando era dedicato a 36 alloggi situati nei territori della Spezia, Sarzana, Bolano e Bonassola. In una comunicazione ufficiale l’Agenzia regionale territoriale precisa che: “Per un periodo di 30 giorni sono pubblicate sul sito aziendale le graduatorie definitive relative al bando di concorso per rassegnazione in regime di locazione permanente a canone moderato del 15.04.2024. Le graduatorie definitive sono state approvate con Decreto dell’Amministratore Unico n. 273 del 15.11.2024″.

“È inoltre possibile chiedere informazioni contattando il numero 0187/566860, oppure scrivendo una mal al seguente indirizzo di posta elettronica gestionealloggi@artesp.it, allegando obbligatoriamente il documento di identità del titolare e indicando nel testo: cognome e nome del titolare della domanda, codice identificativo (numero di domanda), recapito telefonico e motivazione della richiesta”.

