Avegno: è tornato il lupo, diversi gli avvistamenti

Qualcuno lo ha filmato nel greto del torrente Recco; altri lo hanno avvistato lungo la provinciale 333 che Da Uscio porta a Recco, in particolare a Corticella, al confine tra i due Comuni dove per atro in passato due esemplari avevano raggiunto, aggredito e ucciso in pieno giorno un daino. Il lupo, solitario e piuttosto robusto, fugge alla presenza delle auto. Chi lo ha visto assicura che non si tratta di un cane, ma di vero lupo. E cresce l’apprensione delle persone che in zona posseggono animali; non solo caprette e pecore di cui in passato alcuni esemplari fecero strage. I lupi sono spesso presenti nella zona di Uscio; l’ipotesi è che quello avvistato abbia seguito le tracce di altri animali, ad esempio cinghiali, sempre presenti seppur in numero assai minore rispetto ai mesi scorsi. In ogni caso al momento nessuno ha denunciato la presenza di animali sbranati.

Nella foto una lupa in un centro di riabilitazione

» leggi tutto su www.levantenews.it