Carasco: collisione con auto, centauro 42enne con Drago al San Martino

Sono stazionarie le condizioni di un motociclista di 42 anni che in tarda mattinata ha avuto una collisione con un’auto a Carasco, in via Prioria. L’uomo, soccorso dal medico del 118 e dai militi della Croce Rossa di Cogorno ha riportato diverse lezioni in particolare agli arti. Presenti anche i vigili del fuoco di Chiavari per l’assistenza all’elicottero Drago che ha trasportato il centauro, in codice rosso, al pronto soccorso del policlinico San Martino. Sul posto i carabinieri che hanno effettuato i rilievi necessari ed ascoltato i testimoni per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e valutare le responsabilità.

