Carcare, ordinanza del sindaco per accelerare la demolizione della passerella distrutta dall’alluvione

Carcare. La passerella pedonale che collega piazza Caravadossi a via Garibaldi, ora inagibile a causa dell’evento alluvionale del 26 e 27 ottobre, sarà presto demolita. Una delle storiche strutture carcaresi è diventata simbolo dell’evento metereologico avverso che ha duramente colpito la Valbormida nelle scorse settimane, perchè dopo aver resistito decenni alle piene del fiume Bormida questa volta è collassata. L’Amministrazione comunale, in somma urgenza, ha ripulito l’alveo dai tronchi e i rami che si erano ammucchiati contro la ringhiera e i piloni del bypass, ed ora è necessario demolire tutto il manufatto.

A giorni il sindaco Rodolfo Mirri emanerà un’ordinanza che intimerà alla Tim di accelerare gli interventi di spostamento dei cavi che passano proprio nei pressi della passerella. “Dobbiamo procedere con i lavori di ripristino del letto del fiume, e occorre eliminare cosa resta di uno dei due iconici passaggi pedonali che attraversano la Bormida”, sottolinea il primo cittadino. E aggiunge: “I tempi per la sua ricostruzione, seppur la nuova passerella dovrà essere realizzata con criteri diversi, a campata unica, non saranno brevi ma ci stiamo attivando per ottenere finanziamenti mirati quanto prima”.

» leggi tutto su www.ivg.it