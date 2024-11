Carnevali a Spezia e Pisa: “Confido che presto sarà solo il Sassuolo a scappare”

Il primo terzo di campionato ha raccontato una spaccatura tra le prime tre in classifica, il Pisa, il Sassuolo e lo Spezia, e il resto del gruppo, che insegue con fatica e fin qui non è riuscito a tenere il passo di chi guida. Trenta i punti del Pisa, due in più del Sassuolo e tre sullo Spezia, che chiude questo trio in fuga, che in casa Sassuolo sono convinti sia destinato a durare ancora poco.

“Confido che presto sarà solo il Sassuolo a scappare”, ha raccontato ai microfoni di TRC Modena l’amministratore delegato dei neroverdi, Giovanni Carnevali. “Per noi la Serie B è un mondo nuovo e fin qui ci siamo. Dopo 11 anni in Serie A non potevamo dire di conoscere bene questa realtà, anche per questo, dopo la retrocessione ci siamo messi subito al lavoro, cambiando guida tecnica, cambiando direttore sportivo e rinnovando profondamente la rosa. La necessità era ricostruire per risalire quanto prima e su questo abbiamo lavorato, inserendo giovani e prospetti adatti alla categoria, e trattenendo qui giocatori che, anche ad avviso del mister, erano quelli che potevano aiutarci nei nostri propositi”, conclude nel suo intervento.

