Cinque settimane per chiudere il cantiere e riaprire la curva dopo Natale

Superato il momento chiave della posa dell’arco da 300 tonnellate, il cantiere della curva Ferrovia dello stadio Picco entra nella sua fase finale. Nelle prossime cinque settimane la struttura e i pannelli della copertura saranno installati, l’area dietro il settore degli ultras di casa ripulita e riconsegnata alla gestione ordinaria, i collaudi fatti e l’impianto dello Spezia Calcio riaperto ai tifosi nella propria interezza. L’obiettivo è il 22 dicembre per dichiarare completata l’opera e mettere in vendita i primi biglietti nella nuova Ferrovia.

“Si entra in una fase dei lavori più ordinaria, speriamo di avere fortuna con il meteo come successo nelle ultime settimane”, ha detto l’amministratore delegato Andrea Gazzoli a margine della posa del sollevamento dell’arco, operazione che ha portato trecento tifosi a prendere posizione nella dirimpettaia curva Piscina per assistere al lavoro di precisione dei tecnici di Vernazza Autogru. A partire dal prossimo lunedì inizierà lo smontaggio delle due grandi gru, che lasceranno gradualmente la Spezia per tornare presso la sede di Vado Ligure. Ognuna necessita di tre trasporti eccezionali per scafo, cingoli e braccio per essere spostata. I tir partiranno durante la notte per non intralciare il traffico.

