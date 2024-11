Sono già state inserite in organico (una in Coop Liguria e l’altra presso un fornitore) le prime due donne che si sono sottratte alla violenza dei partner, segnalate alla Cooperativa dallo Sportello lavoro del “Centro per non subire violenza” di Genova.

Le assunzioni sono state effettuate grazie al protocollo di intesa siglato il 14 ottobre da Coop Liguria e dal Centro genovese, che quest’anno ha già ricevuto 480 richieste di aiuto.

