È Pinamonti il trascinatore del Genoa: suo il primato per partecipazione ai gol di squadra in Serie A

Genova. Dopo la partenza di Retegui, Gilardino aveva bisogno di un attaccante di ruolo per farlo diventare un punto di riferimento offensivo in termini di presenza all’interno dell’area di rigore, smarcamento e tenuta della palla per alzare il baricentro della squadra. E così il tecnico rossoblù ha indicato sin da subito Andrea Pinamonti come suo profilo ideale tra le possibilità che offriva il mercato.

Inizialmente è stato riaccolto a Genova tra lo scetticismo, vista la precedente esperienza in rossoblù non entusiasmante, e la curiosità di vedere quanto avrebbe inciso in una rosa con poche alternative in avanti. Al momento, come sottolineano i numeri, il classe 1999 è determinante per il Genoa: secondo le statistiche stilate da Transfermarkt, Pinamonti è infatti il calciatore con la maggior partecipazione ai gol di squadra di tutta la Serie A. Le reti del Grifone sono 9 e lui ha un contributo del 44,4% con un suo assist e 4 gol messi a segno.

