Hockey Sarzana ospita Grosseto dopo la sconfitta di Trissino

I rossoneri tornano a giocare in casa nella settima giornata di campionato, per la sfida con il Grosseto, una squadra insidiosa, che nelle prime sei giornate ha ottenuto quattro pareggi, con Giovinazzo, Bassano, Montebello e Monza, ha trovato la grande vittoria con i rivali del Follonica per 4-3 e nell’ultima giornata ha subito la prima sconfitta della stagione contro il CGC Viareggio, 3-6 il risultato finale della gara svoltasi a Grosseto questo mercoledì. Hockey Sarzana che invece arriva dalla partita di Trissino, terminata 4-1 per i vicentini, ma che ha visto i rossoneri giocarsela alla grande con i grandi favoriti della stagione, una prestazione che nonostante il risultato, fa ben sperare per le prossime giornate. “Ritorniamo a giocare al Vecchio Mercato, che per noi deve essere una risorsa e non motivo di paura, ecco perché sabato dovremmo essere tutt’uno squadra società e pubblico, perché vincere darebbe una piega importante al proseguo del campionato”. Queste le parole del Presidente Corona alla vigilia. (nella foto di Luciana Castagna, Francesco De Rinaldis)

“È una partita da vincere, una partita da portare a casa a tutti i costi” – dice mister Sergio Festa – ” non serve niente di più di una prova fatta veramente con il cuore, bisogna in qualche maniera, cercare un po’ più la via della porta, senza perdere l’equilibrio, senza farci prendere dall’ansia, ma comunque in casa dobbiamo cambiare marcia assolutamente, dobbiamo farlo diventare il nostro fortino. Però come ho detto ai ragazzi, a parte Valdagno, dove abbiamo perso la concentrazione per dieci minuti, e la partita ci è scivolata via; per il resto abbiamo sempre fatto grandi prestazioni e dobbiamo aggrapparci a questa cosa qui, dobbiamo capire che ci sono momenti della stagione dove le cose non girano bene. Noi siamo partiti purtroppo con questo handicap e bisogna lavorare soprattutto a livello mentale, cercando la tranquillità e aspettando che la ruota giri, che i risultati pian piano arrivino e che ci si sblocchi un po’ da tutti questi pensieri negativi e da questa pesantezza che abbiamo addosso; perchè se i risultati non arrivano, si inizia a perdere fiducia in se stessi ed è un vortice continuo. Sabato bisogna svoltare con il Grosseto, non sarà facile ma credo sia una questione mentale, bisogna mettere l’applicazione e l’intensità che abbiamo messo con il Trissino e sono sicuro che porteremo a casa la partita.”

Hockey Grosseto, che in questa stagione ha completamente rinnovato la squadra, con diversi cambi in rosa e con il nuovo allenatore Massimo Mariotti, il classe 1964 che dopo un anno di inattività e tornato a gestire una panchina di A1, mister Mariotti in carriera aveva già allenato a Grosseto dal 2018 al 2020. La società toscana ha riconfermato il suo capitano, Pablo Saavedra, argentino classe ‘89, ormai in squadra da sei anni, dove si è sempre fatto valere con i suoi numeri da bomber, nella passata stagione mise a segno 25 reti in campionato, mentre quest’anno si trova a quota 10; Stefano Paghi, classe ‘94 originario di Follonica, in squadra grossetana dal 2021; Gaston De Oro, argentino classe ‘87, in squadra dal 2022, nella scorsa stagione segnò 20 reti in campionato; Gabriele Irace, il secondo portiere classe 2002, in squadra da due stagioni; il classe 2006 Mattia Giabbani, prodotto del vivaio del Grosseto. Mentre ad aggiungersi alla rosa troviamo: Filippo Fongaro, portiere classe 2003, cresciuto nelle giovanili del Valdagno, che nella passata stagione ha difeso i pali nel HRC Monza; lo spagnolo Gabriel Cairo Porta, classe 2004 in arrivo dalle giovanili del Barcellona; Alberto Cabiddu, classe 2003 in arrivo dal Follonica; l’argentino classe ‘99 Matias Sillero, in arrivo dal campionato argentino ed il classe 2000 Francisco Barragan, anche lui argentino, in arrivo dal Banco Hispano. I ragazzi di mister Sergio Festa dovranno cercare di sfruttare al massimo il fattore pista, giocando in casa, dove in questa stagione non hanno ancora ottenuto punti.

Nella passata stagione i rossoneri ottennero due vittorie contro i biancorossi: l’andata, giocata a Sarzana, terminò 5-3, grazie alle reti di Garcia, Illuzzi, Olmos e la doppietta di Ortiz, contro la risposta di Saavedra e la doppietta di Thiel; mentre nella gara di ritorno, i rossoneri ottennero la vittoria fuoricasa per 6-1, grazie alle reti di Garcia, Borsi, Ortiz, De Rinaldis e la doppietta di Olmos, contro l’unica rete del Grosseto realizzata da Franchi.

