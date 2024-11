I porti della Spezia e Marina di Carrara pronti allo scambio e al dialogo con l’altra sponda del Mediterraneo

La sponda sud del Mediterraneo cresce a ritmi serrati in ambito portuale e logistico. Negli ultimi dieci anni sono stati effettuati 12,7 miliardi di investimenti nella realizzazione di infrastrutture. I progetti e le realizzazioni più note sono il complesso di Tanger Med in Marocco e quelli di Damietta e Port Said in Egitto, ma negli stessi Paesi, così come in Algeria e Tunisia, il settore cresce rapidamente. Questa espansione è sorretta da gigantesche aree economiche speciali, che, per gli standard europei, ospitano realtà produttive di livello mondiale, capaci di generare e attirare traffico. Inoltre, a seguito della crisi del Mar Rosso, i porti nordafricani stanno sfruttando al meglio la modifica delle rotte dei container per rafforzare la loro posizione nel settore del transhipment, dove sono già protagonisti. Questi dati sono stati illustrati da Alessandro Panaro di Srm durante la presentazione che ha aperto la giornata conclusiva di A bridge to Africa, il convegno organizzato alla Spezia per guardare allo sviluppo futuro di rapporti e investimenti con i Paesi settentrionali del continente africano.

La risposta del sistema portuale e logistico della Spezia e Marina di Carrara è unanime: dal Nord Africa bisogna cogliere opportunità e lezioni, integrando porti e aree produttive/logistiche speciali (come Zes e Zls in Italia) e migliorando l’efficienza delle operazioni portuali. Tanger Med, ad esempio, è quarto nella classifica mondiale stimata dalla World Bank su 405 porti a livello globale.

A introdurre i punti di forza del sistema La Spezia-Marina di Carrara, all’avanguardia grazie all’azione dell’Autorità di sistema portuale del Mar Ligure Orientale e al contributo di operatori privati come Contship, Dario Perioli, Fhp, Grendi, Laghezza, Lca e Tarros, è stato Salvatore Avena, segretario delle associazioni del porto.

Avena ha messo in particolare risalto la posizione geografica e i vantaggi strategici dei due scali, l’efficienza dei porti e più importanti punti di valorizzazione dei retroporti, sottolineando come il sistema spezzino-apuano consenta al cliente di rivolgersi a un unico interlocutore per fare sistema nei processi operativi integrandosi armoniosamente. “Nel nostro sistema portuale sono nati e cresciuti i più grandi operatori doganali d’Italia – ha ricordato Avena -. La sinergia professionale e la condivisione di progetti con l’Agenzia delle Dogane, l’Autorità di sistema portuale e la Capitaneria di porto hanno dato vita a soluzioni operative innovative e tecnologiche”. In conclusione il segretario della comunità portuale ha fanno notare come “i dati, i numeri, le relazioni con i mercati, i collegamenti, le competenze e soprattutto i traffici marittimi di merci indicano che esiste già un ponte tra i porti della Spezia e Marina di Carrara e l’Africa. I nostri porti non sono solo ingressi strategici ai mercati europei, ma autentiche porte per nuove opportunità economiche e commerciali”.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com