Il consiglio comunale di Arcola ricorda Michelangelo Orlandi e Marino Calevi

Il silenzio per ricordare Michelangelo Orlandi e Marino Calevi. Un momento di accorato silenzio prima dell’inizio della seduta ufficiale del consiglio comunale di Arcola, un metaforico abbraccio per una scomparsa che ha sconvolto una provincia intera. Ricordando Michelangelo la sindaca Monica Paganini ha detto: “E’ stato certamente un esempio per l’impegno che ha profuso nel volontariato e certamente si tratta di una mancanza che ha provocato un vuoto”. La consigliera Righi ha voluto aggiungere anche un altro ricordo di una figura importante per la comunità di Romito Magra: “E’ doveroso ricordare anche Marino Calevi, marito di una nostra dipendente comunale. E’ stato un riferimento non soltanto per la comunità romitese, un grande sportivo ma è stato anche consigliere comunale negli anni Ottanta. Vorremmo che lo salutassimo tutti questa sera”. L’intera seduta ha quindi osservato un altro minuto di silenzio.

