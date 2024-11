Investimento ad Ameglia: due persone ricoverate in ospedale. Una portata in shock room

Investimento ad Ameglia, in Via XXV Aprile nei pressi di una farmacia. Il bilancio è di due persone ferite, una delle quali versa in condizioni serie al Sant’Andrea della Spezia. Non erano ancora le 19 quando si è verificato l’incidente. Stando a quanto appreso e per dinamiche in fase di accertamento uno scooter condotto da un uomo di mezza età avrebbe travolto un anziano che stava camminando all’attraversamento pedonale. Entrambi sono rimasti feriti e portati al Sant’Andrea: l’anziano è stato trattato in shock room, lo scooterista accompagnato in codice giallo. Sul posto sono intervenuti la Croce rossa di Ameglia, la Pubblica assistenza di Luni, Delta 2 del 118 e le forze dell’ordine per i rilievi. La viabilità ha subito rallentamenti per tutta la durata delle operazioni di soccorso e ricostruzione dei fatti.

