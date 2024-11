La vadese Chiara Vincis diventa campionessa europea di Savate: “Grande soddisfazione, vittoria per il mio coach”

Longwy. Chiara Vincis l’ha rifatto di nuovo, si laurea campionessa europea di Savate. L’atleta vadese della Kick Boxing Savate Savona ha combattuto in Francia, vincendo per decisione unanime su 3 round la sua gara e arricchendo così il suo già folto palmares. A selezionarla per la Nazionale Italiana Federkombat il tecnico nazionale Gino Ilengo, che le ha dato la possibilità di esprimere ancora una volta il suo enorme talento in terra francese.

Uno scontro molto duro che ha portato ad alzare il braccio del’atleta allenata da Andrea Scaramozzino, nella disciplina della Savate. Simile alla Kick Boxing, ma con alcune regole diverse: combattimenti con pantaloni lunghi e scarpini, niente colpi con le tibie.

