Il prossimo martedì 19 novembre, alle 11 su Rai 2, la giovanissima spezzina Linda Marchetti (13 anni) si esibirà durante la storica trasmissione “I Fatti Vostri” accompagnata dall’Orchestra Rai. Linda assieme a mamma e papà verrà intervistata per raccontare la sua storia. Tutta l’associazione Real Flavor, il presidente Marco Vecchi, si uniscono: “In un grande e caloroso abbraccio che possa portare alla nostra amica e affiliata le migliori fortune. In attesa di seguirla in diretta televisiva, ascoltate il suo primo inedito intitolato “Lei è la mia luce” sulle migliori piattaforme streaming”.

L’articolo La voce e la bravura della spezzina Linda Marchetti a “I fatti vostri” proviene da Città della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com