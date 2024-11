Lavoratori dell’Aurelia Bis senza stipendio, lunedì sciopero: “Così non si può andare avanti”

Savona. Sciopero dei lavoratori dell’Aurelia Bis lunedì 18 novembre. Gli operai (sono rimasti 15, dai 40 iniziali, tra contratti scaduti e dimissioni volontarie) si troveranno davanti al cantiere a Grana alle 7.30: “Così non si può più andare avanti“, tuona Andrea Tafaria della Cisl Savona. I lavoratori, infatti, aspettano lo stipendio che non viene pagato da settembre oltre alla cassa edile dal mese di marzo.

Le organizzazioni sindacali nazionali hanno ricevuto dall’azienda la comunicazione che il 21 novembre saranno fatti i bonifici per il pagamento degli arretrati, ma questa rassicurazione non è bastata. “Chiediamo un incontro con l’azienda e Anas, committente dei lavori. I lavoratori non possono continuare a lavorare senza essere pagati”, prosegue Tafaria.

