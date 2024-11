Nasce “Savona Startup”: un’associazione di giovani accomunati dall’obiettivo di sostenere l’imprenditorialità e l’innovazione nel territorio

Savona. Spesso quando si cercano delle notizie riguardanti la provincia di Savona (o in generale sulla Liguria) è facile imbattersi in statistiche non propriamente positive: questo capita anche e soprattutto quando vengono analizzati i dati riguardanti la demografia del nostro territorio che, a causa dell’età media sempre più elevata, secondo diversi esperti risulta essere poco attrattivo agli occhi di ipotetici nuovi investitori.

Quanto enunciato in precedenza purtroppo si riflette in maniera evidente sul modo di fare imprenditoria, dove l’innovazione digitale in certi ambiti fatica tremendamente ad imporsi. Tuttavia c’è chi crede al fatto che la tendenza appena citata si possa modificare. A tal proposito a giugno è nata Savona Startup, associazione fondata da under 35 che tra gli obiettivi primari si è posta quello di diventare il punto di riferimento del sistema startup a Savona.

