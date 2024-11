Posa delle infrastrutture digitali sulla rete stradale, la Provincia di Savona al Ministero: “Più tutele per il territorio”

Savona. Il rispetto della sicurezza stradale e del patrimonio infrastrutturale è al centro della lettera inviata dalla Provincia di Savona ai Ministeri delle Infrastrutture e dei Trasporti e delle Imprese e del Made in Italy.

“Stiamo lavorando per supportare i nostri uffici e le amministrazioni comunali affinché ricevano dagli enti preposti soluzioni concrete, che consentano di gestire l’impatto dei lavori legati alla fibra ottica, evitando di trovarci nuovamente in difficoltà a causa di questa situazione complessa e spesso surreale. Questa criticità riguarda in modo particolare la nostra Provincia di Savona e tutti i 69 comuni che ne fanno parte – dichiara il Consigliere Provinciale e primo cittadino di Stella Andrea Castellini – Confidiamo di ricevere le giuste tutele necessarie a garantire la sicurezza dei cittadini, che ogni giorno percorrono strade ormai segnate dai continui interventi di posa”.

