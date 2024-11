Salone Orientamenti, la ventinovesima edizione chiude con 120mila visitatori

Genova. Si chiude con 120mila visitatori tra insegnanti, studenti, famiglie e operatori della formazione la 29esima edizione del Salone Orientamenti.

“Questa edizione del Festival è stata, come previsto, uno straordinario successo – dice il presidente della Regione Liguria Marco Bucci – sono state oltre 120 mila le persone, studentesse e studenti, famiglie, insegnanti e formatori, che hanno affollato in questi 3 giorni gli spazi allestiti all’interno dei Magazzini del Cotone. Un risultato che premia il grande lavoro che Regione Liguria porta avanti da anni, e che non è ristretto a questi giorni, ma che ormai viene sviluppato lungo tutto il corso dell’anno, dall’estate con Orientamenti Summer agli altri mesi coi vari eventi che si susseguono, anche fuori da Genova”.

