Savona: da stasera doppio senso in via Dei Mille, via Famagosta percorribile solo verso la Torretta

Savona. Cambia la viabilità in via dei Mille a Savona. Da stasera, dalle ore 22, sarà tracciata la nuova segnaletica orizzontale.

L’amministrazione ricorda che la nuova viabilità prevede questi cambiamenti: in via dei Mille viene istituito il doppio senso di marcia tra via Poggi e via Vegerio e il senso unico verso la piazza, dunque tra via Poggi e piazza Diaz; via Famagosta diventa percorribile solo nella direzione a scendere, verso la Torretta. Autobus linea 5: d’intesa con TPL, viene mantenuta l’attuale tipologia di autobus elettrici da 8,5 metri. Il 5 seguirà il nuovo tracciato della viabilità tra piazza Mameli e via Poggi, dunque, anziché percorrere il tragitto via Battisti-via Pertinace-piazza Diaz-via dei Mille, seguirà piazza Mameli-via Nazario Sauro-via Vegerio-via dei Mille. Su indicazione di TPL, si è deciso, poiché la linea non passa più da piazza Diaz, di istituire una fermata in via Vegerio, a soli due cento metri di distanza. La fermata è provvisoria, in attesa di verificare l’effettivo utilizzo da parte dell’utenza. Autobus linea 15: non sono previste modifiche di tracciato, resta immutata la tradizionale fermata in piazza Diaz

