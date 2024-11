Si era impiccato in cella a Marassi, muore dopo tre giorni: è l’80esimo detenuto suicida in Italia dall’inizio dell’anno

Genova. “28 anni da poco compiuti, aveva tentato di impiccarsi nel pomeriggio di martedì scorso nella sua cella del casa circondariale di Genova Marassi, subito soccorso, era stato condotto all’ospedale San Martino in condizioni disperate, ricoverato in rianimazione è spirato stasera”.

Sale così a 80 la tragica conta dei morti di carcere e per carcere dall’inizio dell’anno in Italia, cui bisogna aggiungere i sette appartenenti alla polizia penitenziaria che, altresì, si sono tolti la vita “in quella che è una spirale spaventosa, arrivata a livelli mai visti in precedenza”. Lo dichiara Gennarino De Fazio, segretario generale della Uilpa polizia penitenziaria.

» leggi tutto su www.genova24.it