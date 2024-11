Ubriaco, prende a calci la saracinesca di un locale e minaccia il proprietario con un coltello

Genova. Un 50enne ubriaco è stato denunciato ieri sera dai poliziotti delle volanti per minacce e porto abusivo di armi. L’intervento in via Vernazza intorno alle 23.

Gli agenti sono stati chiamati perché il 50enne, stava colpendo la saracinesca di un locale minacciando con un coltello il proprietario. Arrivati in via Vernazza rapidamente, i poliziotti hanno calmato l’uomo trovandolo in possesso del coltello lungo 25 cm. Il 5oenne, con alcuni precedenti di polizia, è stato anche multato per ubriachezza.

