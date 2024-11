Uil Liguria e Uilca Liguria: “Spese sanitarie, previdenza, ludopatia e sovraindebitamento possibili nuovi fattori di indebitamento per famiglie”

Liguria. Novembre è il mese dell’Educazione Finanziaria, iniziativa che mira a diffondere le competenze di base sulla gestione del denaro. Per questa ragione Uil Liguria e Uilca Liguria hanno pensato ad appuntamento per riflettere sul ruolo che le istituzioni finanziarie possono avere per arginare la povertà: “Il ruolo del credito in Liguria nel contrasto alle nuove povertà”. Sul tema si è accesa oggi una discussione a Genova.

“La consapevolezza nella gestione delle proprie risorse economiche è uno dei tasselli necessari per arginare il problema della povertà. In Liguria, dal 2019 al 2023, circa 17 mila persone in più hanno richiesto di ricevere i pacchi alimentari messi a disposizione dal governo attraverso l’Europa”. Con la campagna contro la chiusura delle filiali avviata dalla Uilca su tutto il territorio nazionale, è stato evidenziato “il ruolo sociale che hanno le banche circa il rischio che corre un territorio non presidiato da interlocutori regolamentati. Le forme non lecite di concessioni creditizie sono sempre dietro l’angolo”.

