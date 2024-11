Un anno di D’Angelo, dal ciglio del baratro ad un entusiasmo senza precedenti

“Se mi hanno chiamato si pensa che possa dare una mano”. Erano da poco passate le ore 17 del 15 novembre 2023, quando per la prima volta Luca D’Angelo incontrava la stampa da neo allenatore dello Spezia. Poche ore prima, verso le 15, era stato annunciato l’esonero di Massimiliano Alvini, che dopo un inizio shock lasciava lo Spezia sui fondi della classifica, a pochi giorni da un pareggio thrilling contro la Ternana. Il clima era demoralizzante, con una contestazione in corso da diverse settimane e con una squadra svuotata, incapace di reagire nonostante le eccelse qualità tecniche a disposizione in rosa. Il tonfo della retrocessione e tutti i suoi strascichi erano ancora ben presenti nell’ambiente, che non riusciva a scrollarsi di dosso quanto accaduto solo pochi mesi prima, trascinando il malumore anche nella stagione in corso, che rischiava di prendere una piega drammatica.

Trecentosessantasei giorni dopo (il 2024 era bisestile, ndr) il mondo Spezia si è capovolto e gran parte del merito va proprio a lui, l’Omone, l’uomo che è riuscito a salvare lo Spezia e che ora gli sta regalando il sogno dei primi posti in classifica, contro pronostico. Sembrava un’impresa impossibile raddrizzare quella stagione, ma in poco tempo D’Angelo ha trovato la quadra. Denti stretti fino al mercato di gennaio, poi la svolta con poche ma significative mosse che hanno cambiato tutto, rendendo lo Spezia una macchina quasi perfetta.

