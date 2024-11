Aurelia bis, M5s Albisola all’attacco: “Solo illusioni e promesse elettorali”

Albisola Superiore. “Se c’è una costante che unisce le campagne elettorali e la nostra cara, mai realizzata, Aurelia bis, è la promessa puntuale e ripetitiva che quest’opera “sarà completata a breve”. Ogni volta, come un copione ben collaudato, ministri, sottosegretari, assessori e candidati di ogni rango spuntano magicamente davanti al cantiere di Grana, indossano elmetti da lavoro, sorridono in posa per le foto e garantiscono che, finalmente, il traffico pesante sarà deviato dal centro di Albisola”.

Lo afferma il Movimento 5 Stelle Albisola in merito alla situazione dell’opera stradale, “tra illusioni elettorali e realtà ferme al palo”.

