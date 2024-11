Cade in casa e si sente male: bimba ricoverata al Noa di Massa

Momenti di apprensione a Marinella, in Val di Magra, per una bimba poi ricoverata a Massa. L’episodio risale al primo pomeriggio di oggi e stando a quanto appreso la piccola dopo una caduta in casa avrebbe presentato segni di un evidente e forte malessere. A chiamare i soccorsi è stata la sorella che si trovava con lei. Sul posto sono intervenuti la Croce rossa di Ameglia e Delta 2 del 118. La piccola, ancora in età scolare, è stata portata al Noa di Massa in codice giallo.

