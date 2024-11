Cassata da San Terenzo: “La mia passione per la pesca e per lo Spezia, la mia prima pelle”

“Lo Spezia è la mia prima pelle”. Francesco Cassata da San Terenzo è tornato nella sua Spezia un anno e mezzo fa, dopo aver passato anni ad inseguire quel ritorno a casa che sembrava non potersi concretizzare mai. Lui che è stato uno dei primi della generazione degli spezzini a trovare successo lontano dalla maglia bianca, da cui era stato separato da adolescente. Prima l’Empoli, poi gli anni alla Juventus, la cessione al Sassuolo e la Serie A, vissuta con varie maglie, fino al ritorno in Serie B, come ad Ascoli, la sua prima avventura tra i professionisti dove aveva fatto vedere grandi cose. Cose che sta ripetendo con il suo Spezia, grazie ad una serenità raggiunta che solo l’amore di casa può regalarti. “Tornare a casa mi ha dato una carica pazzesca sin dal primo giorno, anche se l’anno scorso abbiamo vissuto una stagione particolare. È stata una spinta in più, tornare alla Spezia mi ha dato una grossa mano. Quello che ti trasmette la gente della tua città ti dà un’energia pazzesca, è innegabile la carica che ti dà il Picco, sia che sei spezzino che vieni da fuori”, racconta il centrocampista a Città della Spezia.

Uno Spezia che da spezzino ha un valore diverso, per cui Cassata sente una coscienziosità diversa dai suoi compagni. “Lo Spezia lo sento come la mia prima pelle. Mi sento responsabile di tutto e questa cosa mi spinge a dare qualcosa in più. Devo tanto a questa gente, mi hanno fatto sentire a casa sin da subito, senza farmi pesare il fatto che non sono stato giocatore qui per tanti anni come invece sono stati Maggiore, Bastoni o lo stesso Vignali. Questa cosa mi ha sempre fatto tanto piacere e mi sento di dover ripagare in ogni modo questo affetto, sono sempre disposto a dare il 200%”. Anche per questo, il rinnovo è arrivato in un batter d’occhio: “L’ho sempre reso noto a chi di dovere, ho sempre dato massima disponibilità a continuare assieme allo Spezia. Devo dire che la società e i dirigenti sono stati eccezionali e abbiamo chiuso l’accordo in poco tempo. Ci è voluto un pochino di più per motivi burocratici, ma la volontà era quella e sapevamo tutti che sarebbe andata in porto”.

