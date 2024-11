Pronta a partire la stagione di prosa in abbonamento al Teatro civico della Spezia. Il sipario si aprirà martedì 19 novembre (ore 20.45) con Ciarlatani, testo scritto dal pluripremiato drammaturgo spagnolo Pablo Remòn, che ne cura anche la regia. Lo spettacolo sarà replicato mercoledì 20 sempre alle 20.45; la replica sarà preceduta, alle ore 18, dall’incontro con l’attore protagonista Silvio Orlando al Pin nell’ambito della rassegna Foyer. Ad affiancare il protagonista, Francesca Botti, Francesco Brandi e Blu Yoshimi. Quattro attori catapultati in un viaggio attraverso una moltitudine di personaggi, spazi e tempi, che danno vita ad una divertente satira sul mondo del teatro e del cinema, ma anche ad una riflessione sul successo, sul fallimento e sui ruoli che ricopriamo dentro e fuori la finzione. Informazioni e biglietti: Botteghino Teatro Civico La Spezia (ingresso da via Carpenino) – orari di apertura: dal lunedì al sabato ore 8.30/12, il mercoledì anche dalle 16 alle 19. Tel. 0187/727521 – email: info@teatrocivico.it

L’articolo “Ciarlatani” apre la stagione di prosa del Civico, sul palco un quartetto guidato da Silvio Orlando proviene da Città della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com