Dopo l’abrogazione dell’abuso d’ufficio archiviata l’inchiesta sul sindaco di Portofino Viacava

Genova. Il reato non c’è più e per questo la Procura di Genova ha archiviato l’inchiesta che vedeva indagato per abuso d’ufficio il sindaco di Portofino Matteo Viacava.

L’indagine era nata dopo la denuncia dell’imprenditore Maurizio Raggio, compagno della contessa Vacca Agusta, dopo che era stato bloccato il progetto di costruire un parcheggio multipiano nella centralissima piazza del borgo. Raggio, assistito dall’avvocato Pasquale Tonani, aveva denunciato il primo cittadino perché a suo dire aveva bloccato il Puc e dunque il suo progetto perché nell’area interessata alla variazione c’è il capannone gestito dal padre Giacomo Viacava.

