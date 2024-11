Gli artisti cattolici rendono omaggio a Fabrizio De Andrè

Il circolo culturale “Angiolo Del Santo”, di via Don Minzoni 62 alla Spezia, ha reso omaggio, nel venticinquennale della scomparsa, al cantautore Fabrizio De Andrè con una collettiva aperta ai più noti brani dell’artista genovese, liberamente interpretati dagli artisti espositori. “Ascoltando De Andrè” è il titolo della mostra che, visitabile sino a sabato prossimo 23 novembre, richiama la poetica del cantautore, strettamente legata al sociale nel dare voce a quella parte di umanità emarginata per più ragioni, affermando un atteggiamento di forte critica a sostegno dell’abbattimento delle disuguaglianze. La poetica di De Andrè, autore di testi straordinariamente lirici, rivela l’intensa riflessione esistenziale dell’artista, che ha saputo celebrare la bellezza dell’amore, non sfuggendo le problematicità della morte. Inoltre, da fine poeta, ha raggiunto apici eccezionalmente evocativi utilizzando la parola dialettale. Gabriella Mignani, appassionata studiosa di De Andrè, nella sua presentazione densa di sentimenti, ha dato rilievo alla componente religiosa dell’artista, che “si definiva laico, ma che forse come nessun altro ha saputo trasmettere e condividere nelle canzoni parole di spiritualità, di amore verso il prossimo, di rifiuto della violenza, che sono sicuramente parole di un cristianesimo inteso come quel diritto naturale che dovrebbe essere insito in ciascun essere umano”. “Basti ricordare – ha osservato Mignani – che alla vita di Gesù, De Andrè, in piena atmosfera da Sessantotto, ha dedicato l’album “La buona Novella”, una delle più belle manifestazioni d’amore alla Donna in quanto tale (“Ave Maria”) che siano mai state scritte, in musica o in versi”. La collettiva propone persuasivi dipinti, associati alle canzoni del cantautore, di Guido Barbagli, Umberta Forti, Ombretta Franco, Giuliana Garbusi, Anna Maria Giarrizzo, Enrico Imberciadori, Mario Maddaluno, Marisa Marino, Sergio Maucci, Fabrizio Mismas, Pierluigi Morelli, Graziella Mori, Marina Passaro, Malia Pescara Di Diana, Maria Luisa Petri, Mirella Raggi, Anna Maria Russo, Rosa Maria Santarelli, Maria Rosa Taliercio. Orario di visita: venerdì e sabato dalle 17 alle 18.30.

